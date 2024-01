Buchautor

Yasmine Chami

Yasmine Chami, geboren 1966 in Casablanca. Studium der Philosophie an der Ecole Normale Supérieure in Paris. Professur in Anthropologie. 1999 erschien ihr erster Roman "Cérémonie" (Actes Sud). Nach der Geburt ihrer Zwillingssöhne 2001 in New York kehrte sie zurück nach Marokko, wo sie in Casablanca das Museum "Villa des Arts" leitet; sie gründete eine Radio-Film-Produktionsgesellschaft, arbeitet viele Jahre als TV-Redakteurin über spezifische marokkanische Gesellschaftsentwicklungen und Urbanisierung.