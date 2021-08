Buchautor

Yari Bernasconi

Yari Bernasconi, 1982 in Lugano geboren, ist Schriftsteller und Kulturjournalist. Nach Publikationen seiner Gedichte in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschienen 2009 "Lettera da Dejevo" und 2012 die Gedichtsammlung "Non è vero che saremo perdonati". Er lebt in Hinterkappelen bei Bern.