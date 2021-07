Buchautor

Wendy Law-Yone

Wendy Law-Yone wurde 1947 in Mandalay, Burma, geboren und wuchs in der damaligen Hauptstadt Rangun auf. Ihr Vater gründete 1948 die erste englischsprachige Zeitung nach der Unabhängigkeit des Landes. Sie wurde in Folge des Militärputschs 1962 aufgelöst, Law-Yone als Herausgeber verhaftet. Auch Wendy Law-Yone wurde inhaftiert, konnte 1967 jedoch ausreisen, zuerst nach Thailand und später in die USA. Dort studierte sie, arbeitete als Journalistin und publizierte ihre ersten Romane, "The Coffin Tree" (1983) und "Irrawaddy Tango" (1993). 2002 übersiedelte sie nach Großbritannien, wo 2010 ihr dritter Roman, "The Road to Wanting", erschien. 2013 folgte "Golden Parasol: A Daughter's Memoire of Burma". Wendy Law-Yone lebt heute in London und in der Provence.