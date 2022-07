Buchautor

Warsan Shire

Die somalisch-britische Autorin Warsan Shire wurde 1988 in Kenia geboren und zog mit ihren Eltern als Kleinkind nach London, wo sie studierte. 2011 veröffentlichte sie ein schmales Heft mit Gedichten, "Teaching My Mother How to Give Birth". 2013 wurde sie zum ersten Young Poet Laureate for London und erhielt in England den African Poetry Prize der Brunel-University.