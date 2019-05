Buchautor

Vivek Chibber

Vivek Chibber, geboren 1965, ist Soziologe an der New York University, der viel über Entwicklung, Sozialtheorie und Politik veröffentlicht hat. Er beschäftigt sich mit der Geschichte von Entwicklungsländern anch der Befreiung vom Kolonialismus und ist Kritiker von "postcolonial stiudies", besonders in der aus Südasien- und Indien-Studien kommenden Spielart der "subaltern studies".