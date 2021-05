Buchautor

Vitali Alekseenok

Vitali Alekseenok, 1991 in Belarus geboren, ist seit 2017 Dirigent und künstlerischer Leiter des Abaco-Sinfonieorchesters der Universität München. 2020 beteiligte er sich in Minsk an den Protesten und Streiks gegen Machthaber Alexander Lukaschenka.