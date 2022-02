Buchautor

Valerie Zenatti

Valérie Zenatti, 1970 in Nizza geboren, übersiedelte als Dreizehnjährige mit ihren aus Algerien stammenden Eltern nach Israel. In ihrem ersten Buch "Quand j'étais soldate" verarbeitete sie die Erfahrungen ihres Militärdienstes. Seit ihrer Rückkehr nach Frankreich widmet sie sich als Übersetzerin aus dem Hebräischen vor allem dem Werk von Aharon Appelfeld. Zenatti lebt mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in Paris.