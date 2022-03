Buchautor

Valerie Solanas

Valerie Solanas, 1936 in Atlantic City geboren, studierte zunächst Psychologie, bevor sie die USA bereiste. In Manhattan schrieb sie ihr S.C.U.M. Manifesto und lernte Andy Warhol kennen, der sie in seine Factory einlud. Im Glauben, er habe ihr Manifesto gestohlen, schoss sie ihm zwei Jahre später dreimal in den Oberkörper. Warhol überlebte. Solanas wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, die sie im Matteawan State Hospital für kriminelle Geisteskranke absaß. Nach ihrer Entlassung 1971 war sie meist obdachlos. In den 80er Jahren tauchte sie in Kalifornien auf. 1988 wurde sie vom Hausmeister eines Obdachlosenheims im Tenderloin-Viertel von San Francisco tot aufgefunden. Sie war, so Wikipedia, mit 52 Jahren an einem Lungenemphysem erstickt.