Buchautor

Uwe Dathe

Uwe Dathe wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Leipzig, Jena, Braunschweig; 2000-05 DAAD-Lektor an der Taras-Schewtschenko-Universität Kiew/Ukraine; wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena.