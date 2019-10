Buchautor

Ursula Heinzelmann

Ursula Heinzelmann, geboren 1963 in Berlin, lernte Kochen im Berliner Parkrestaurant Steigenberger und machte ein einjähriges Sommelier-Studium an der Hotelfachschule in Heidelberg. Mitte der 90er Jahre heiratete sie den britischen Weinexperten Stuart Pigott, übersetzte seine Bücher und begann selbst zu schreiben. Heute arbeitet sie als Gastronomie-, Reise- und Weinautorin.