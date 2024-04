Buchautor

Uri Jitzchak Katz

Uri Jitzchak Katz ist ein israelischer Schriftsteller, Musiker und Filmemacher. Er hat zahlreiche Drehbücher für erfolgreiche TV-Serien geschrieben und selbst Regie geführt. Zurzeit arbeitet er an der Realisierung von "Operation Douze Points", einem eigenen Filmscript, in dem drei Agenten des Mossad verkleidet als Backgroundsänger des israelischen Teilnehmers des European Song Contest einem in Schweden untergetauchten Nazi auf der Spur sind. Uri Jitzchak Katz lebt in Jaffa. "Aus dem Nichts kommt die Flut" ist sein erster Roman.