Buchautor

Ulrich Blum

Ulrich Blum, 1953 in München geboren, lehrt VWL an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an der University of International Business and Economics (UIBE) in Peking. Außerdem ist er Oberstleutnant der Reserve und stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung e.V. in Bonn.