Buchautor

Ulises A. Mejias

Ulises A. Mejias, geboren in Mexiko City, ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der SUNY Oswego und Mitbegründer von Tierra Común, einem Netzwerk von Aktivist*innen, Pädagog*innen und Wissenschaftler*innen, die sich für die Dekolonisierung von Daten einsetzen. Außerdem ist er im Vorstand von Humanities New York.