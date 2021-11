Spector Books, Leipzig 2021

ISBN 9783959055017, Gebunden, 900 Seiten, 28.00 EUR

Am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, griff ein rechtsextremer Attentäter in mörderischer Absicht die Synagoge in Halle an. Da es ihm nicht gelang, in die Synagoge einzudringen,…