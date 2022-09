Buchautor

Torquemada

"Torquemada" ist das Pseudonym von Edward Powys Mathers (1892-1939), der der Meinung war, dass Rätsel unglaublich schwierig sein sollten, aber ebenso lohnend, wenn man die Lösung gefunden hat. 1924 führte er das kryptische Kreuzworträtsel in der Zeitung The Observer unter seinem Pseudonym ein. Torquemada las alles, was geschrieben wurde - und war mit allem vertraut, was bereits geschrieben worden war. Und er vergaß nie etwas davon. Im Jahr 1934 veröffentlichte er eine Auswahl seiner Rätsel unter dem Titel "The Torquemada Puzzle Book". Neben einigen herrlich schwierigen Kreuzworträtseln enthielt das Buch Spoonerismen, Sprachspiele, Cricket-Akrosticha und Anagramme - genug, um eine Familie wochenlang zu beschäftigen. Die letzten hundert Seiten des Buches enthielten den Roman "Kains Knochen".