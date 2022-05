Buchautor

Tobi Lakmaker

Tobi Lakmaker, geboren 1994 in Amsterdam, hieß noch Sofie Lakmaker, als "Die Geschichte meiner Sexualität" ihn in den Niederlanden zum Shootingstar machte. Die Vogue kürte ihn zum literarischen Talent 2021, die Filmrechte an seinem Debüt verkauften sich im Nu. Lakmaker schreibt Kolumnen für De Groene Amsterdammer und LINDA.