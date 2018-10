Buchautor

Timo Lochocki

Timo Lochocki, 1985 geboren, studierte Interdisziplinäre Sozialwissenschaften in Deutschland, den USA und Norwegen. 2014 promovierte er zu Auf- und Abstieg rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa. Er lehrt Politische Kommunikation und Europäische Politik unter anderem an der Humboldt Universität.