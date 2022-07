Buchautor

Thomas Georg Blank

Thomas Georg Blank, geboren 1990 in Deutschland, absolvierte zunächst eine Ausbildung in Kultur- und Medienpädagogik mit Schwerpunkt Fotografie, bevor er in Karlsruhe und Mexico City Kunst studierte. Derzeit lebt er in Darmstadt und San Diego und hatte mehrere Ausstellungen in Galerien und Museen, darunter Hek Basel, Historisches Museum Frankfurt, Kunsthalle Darmstadt, Kunstverein Pforzheim, Blue Star Contemporary und C/O Berlin. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet und er war DAAD-Stipendiat als Research Fellow am Center for Human Imagination der UC San Diego.