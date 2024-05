Buchautor

Thomas Dahms

Thomas Dahms stammt aus Salzgitter und studierte Geschichte in Deutschland und England. Er lehrte und lebte in Polen von 1995-2005 und übernahm 2008 den Ostfalia-Verlag in Osterwieck, in dem die Reihe "Deutsche Geschichte im Comic" erscheint. Als Vorstandsmitglied setzt er sich darüber hinaus für den europaweiten Pilgerweg der Via Romea Germanica als Europäische Kulturroute des Europarates ein.