Buchautor

Tamta Melashvili

Tamta Melashvili, geboren 1979 in Ambrolauri, wohnt zurzeit in Tbilissi und arbeitet als Forscherin und Lehrerin an der Staatlichen Universität Tbilissi. Sie ist eine Aktivistin der feministischen Bewegung und hat in Budapest, an der Central European University Gender studiert.