Buchautor

Suzanne Simard

Suzanne Simard ist eine kanadische Forstwissenschaftlerin. Sie wurde in den Monashee Mountains in British Columbia, Kanada, geboren. Sie studierte an der University of British Columbia und an der Oregon State University (USA) und promovierte dort in Forstwissenschaften. Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forstministerium von British Columbia. Heute ist sie Professorin am Department of Forest and Conservation Sciences in British Columbia und lehrt an der University of British Columbia.