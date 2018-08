Buchautor

Susanne Falk

Susanne Falk, geboren 1976 in Kappeln an der Schlei, promovierte 2008 im Fach Germanistik. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitete sie lange Jahre als Aufsicht in einer Wiener Kunstausstellung. Sie hat noch nie ein Bild gestohlen, hätte aber nichts gegen einen echten Chagall an ihrer Küchenwand. Sie lebt heute mit ihrer Familie in Wien.