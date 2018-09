Buchautor

Sue Black

Dame Susan Margaret "Sue" Black, geboren 1961 im schottischen Inverness, ist eine schottische forensische Anthropologin und Anatomin. Sie ist Professorin für Anatomie und forensische Anthropologie an der University of Dundee,Direktorin des Centre for Anatomy and Human Identification (CAHID) und Codirektorin des Leverhulme Research Centre for Forensic Science an der University of Dundee. Ihre Fachkompetenz hat zur Lösung vieler berühmter Kriminalfälle beigetragen und die Arbeit des British Forensic Teams bei Fällen unterstützt, die sowohl im Vereinten Königreich als auch weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Sue Black berät seit vielen Jahren Krimiautoren, darunter Val McDermid.