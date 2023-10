Buchautor

Stefanie Lohaus

Stefanie Lohaus, geboren 1978, ist Mitbegründerin und Mitherausgeberin des feministischen Missy Magazine. Seit 2022 ist sie Teil des Leitungsteams der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF Berlin), eines Forschungs- und Beratungsinstituts für mehr Frauen und Vielfalt in Verantwortungspositionen, und leitet in diesem Rahmen das gesellschaftliche Bündnis "Gemeinsam gegen Sexismus". Sie schreibt regelmäßig für die Kolumne "10nach8" auf ZEIT ONLINE und hat unter anderem für die FAZ, FAS und Vice Beiträge verfasst.