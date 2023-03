Buchautor

Sophie Lewis

Sophie Lewis ist Autorin und unabhängige Wissenschaftlerin. Sie lehrt soziale und kritische Theorie am Brooklyn Institute for Social Research und ist Gastdozentin am Feminist, Queer and Transgender Studies Center der Universität von Pennsylvania. Ihre Texte erscheinen in der Boston Review, der New York Times, der Feminist Theory und der London Review of Books. Sophie Lewis lebt in Philadelphia.