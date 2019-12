Buchautor

Sonja Ruf

Sonja Ruf, geboren 1967 in Pforzheim, ist eine deutsche Schriftstellerin. Nachdem sie in Stuttgart eine Ausbildung als Verlagsbuchhändlerin absolviert hatte, arbeitete sie als Lektorin. Anschließend studierte sie in Frankfurt am Main Mittlere und Neuere Geschichte. Nach dem Studium war sie unter anderem als Autorin Dramaturgin an einem Tanz- und Sprechtheater in Frankfurt am Main tätig.