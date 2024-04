Buchautor

Sonia Kleindorfer

Sonia Kleindorfer, geboren 1966, ist in Philadelphia, USA, ist Verhaltensbiologin und Ornithologin. Für ihre Forschungsarbeit war sie unter anderem in Tansania unterwegs, wo sie mit der berühmten Schimpansen-Forscherin Jane Goodall gearbeitet hat. Sie hat an der Uni Wien promoviert und knapp 20 Jahre an der Flinders University in Adelaide, Australien geforscht und gelehrt. 2018 hat Kleindorfer als Nachfolgerin von Kurt Kotrschal die Leitung der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau übernommen, das "Epizentrum" der Verhaltensbiologie weltweit.