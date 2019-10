Buchautor

Sissi Horndal

Sissel Horndal studierte an der Kunsthochschule in Bergen und an der Kund- und Filmschule Nordland in Kabelvåg. Sie lebt als freischaffende Künstlerin, Gestalterin und Illustratorin nördlich des Polarkreises im Land der Samen. Sie hat rund dreißig Bücher illustriert und sieben davon auch selbst verfasst.