Buchautor

Simone Müller

Geboren 1967 in Boston (USA), aufgewachsen in Bern, ist freie Journalistin und Autorin in Bern. Sie studierte Germanistik und Ethnologie in Bern und Wien. Von 2003 bis 2005 lebte sie in London, 2015 veröffentlichte sie eine Biografie "Über London und Neuseeland nach Eggiwil. Die Geschichte der Claire Parkes-Bärfuss". 2017 erschien im Limmat Verlag ihr Buch "Alljährlich im Frühjahr schwärmen unsere jugen Mädchen nach England" mit 59 Fotografien von Mara Truog. Ihr neustes Buch "Bevor Erinnerung Geschichte wird. Überlebende des NS-Regimes in der Schweiz heute - 15 Porträts" erschien im Herbst 2022 ebenfalls im Limmat Verlag.