Buchautor

Simon Puttock

Simon Puttrock wurde 1964 in Neuseeland geboren und ist als Kind mit seiner Familie durch die ganze Welt gereist. Als er noch klein war, wollte er eigentlich Tierarzt werden, aber dann wurde er doch Buchhändler. Sein Interesse an Kinderbüchern hat dazu geführt, dass er in die Jury des Children's Whitbread Buchpreises aufgenommen wurde. Heute ist er ein erfolgreicher Autor von 24 Kinderbüchern, er wurde mit dem Eary Years-Preis der Royal Mail Scottish Children's Books Awards 2006 ausgezeichnet. Simon lebt in Edinburgh, Schottland.