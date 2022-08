Buchautor

Simeon Wade

Simeon Wade, geboren 1940 in Alabama, USA, gestorben 2017 in Oxnard, zog nach seinem Ph.D. in Harvard 1969 nach Kalifornien und wurde Assistenzprofessor an der Claremont Graduate School. 1975 folgte Foucault der Einladung des jungen Dozenten an seine Hochschule und ließ sich von Wade zu einem Death-Valley-Tripp überreden, den Foucault selbst als"eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens" beschrieb. Aus der Begegnung entstand eine langjährige Freundschaft, die sich in einem Briefwechsel niedergeschlagen hat. Wade unterrichtete an verschiedenen Universitäten im südlichen Kalifornien, arbeite aber auch als Pfleger in der Psychiatrie.