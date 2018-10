Buchautor

Shoshana Zuboff

Shoshana Zuboff, geboren 1951, ist eine amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und emeritierte Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School. Nach einem B.A. in Philosophie an der University of Chicago erwarb Zuboff einen Ph.D. in Sozialpsychologie an der Harvard University. Als eine der ersten Frauen erhielt sie 1981 eine Professur an der Harvard Business School. Am Berkman Center for Internet & Society an der Harvard Law School ist sie assoziierte Forscherin. Ihre Kolumnen erschienen auf BusinessWeek.com und im Fast Company (Magazin