Buchautor

Shi Ming

Shi Ming arbeitete als Sprecher, Übersetzer und Journalist beim Radio Beijing (Pendant von Deutsche Welle/Voice of America) und wechselte später in die chinesische Wirtschaft. 1989 blieb er als Nachwirkung des Massakers im Stadtzentrum von Peking in Deutschland und arbeitet seitdem als freier Journalist und Publizist für deutschsprachige Medien, zu denen vor allem die Deutsche Welle, ARD-Anstalten (WDR, DLF, SDR, SWR, HR, BR, etc.), ZDF und führende Printmedien wie SZ, FAZ und taz sowie Le Monde diplomatique zählen.