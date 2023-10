Buchautor

Semen Shyrochyn

Semen Shyrochyn, geboren 1988 in Kiew, Ukraine, ist Architekturhistoriker. Er studierte am Kiewer Polytechnischen Institut (Nationale Technische Universität der Ukraine). PhD in Informatik (2015). Seit 2016 beschäftigt er sich mit der Erforschung, Popularisierung und dem Schutz des architektonischen Erbes. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Architektur und Stadtentwicklung aus der Sowjetzeit.