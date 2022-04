Buchautor

Selene Mariani

Selene Mariani, geboren 1994, wuchs in Verona und Dresden auf und lebt in Hannover. Sie studierte am Literaturinstitut Hildesheim und ist als Leiterin von Schreibwerkstätten sowie im Vorstand des Vereins Autor:innenzentrum Hannover aktiv. 2021 veröffentlichte sie ihren Erzählband "Miniaturen in Blau". "Ellis" ist ihr Romandebüt.