Sebastian Jean

Sébastien Jean ist Direktor des CEPII, dem führenden französischen Think Tank für internationale Wirtschaft. Er ist außerdem u.a. Policy Associate beim Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy (GEP, UK) und Mitglied des CESifo Research Network (München). Seine Forschungen befassen sich hauptsächlich mit dem internationalen Handel.