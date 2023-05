Buchautor

Saul Leiter

Saul Leiter (1923 bis 2013) war ein US-amerikanischer Fotograf und Maler. Leiters Vater war ein bekannter Talmud-Gelehrter, und auch Saul studierte zunächst mit dem Ziel, Rabbiner zu werden. Im Alter von 23 Jahren jedoch verließ er die Religionsschule und zog nach New York City, um Künstler zu werden. Schon früh hatte Leiter ein Interesse an Malerei entwickelt. Mit Kollegen wie Robert Frank und Diane Arbus gestaltete er die Fotografie der 1940er und 1950er mit, die die Kunsthistorikerin Jane Livingston später als die New York School of Photographers bezeichnete - die in keinem direkten Zusammenhang mit der Künstlergruppe New York School stand. Wirklich berühmt wurde Leiter durch späte Reeditionen seine Farbfotografien aus den fünfziger Jahren, die im Steidl Verlag erschienen.