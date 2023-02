Buchautor

Sarah Jollien-Fardel

Sarah Jollien-Fardel, geboren 1971, wuchs in einem Dorf im Wallis auf. Sie lebte mehrere Jahre in Lausanne, bevor sie sich mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen wieder in ihrem Heimatkanton niederließ. Sie ist Chefredakteurin des Buchhändlermagazins Aimer lire.