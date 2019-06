Buchautor

Samuel Castano Mesa

Samuel Castaño Mesa, geboren 1988 in Cartagena, Kolumbien, studierte Grafikdesign an der Universidad Pontificia Bolivariana in Medellín, wo er auch heute noch lebt und als freier Illustrator arbeitet. "Die Uhr meines Großvaters" ist sein erstes Buch, zu dem er sowohl die Illustrationen als auch den Text selbst geschaffen hat.