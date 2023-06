Buchautor

Salma El-Wardany

Salma El Wardany ist Schriftstellerin, Dichterin und BBC-Radiomoderatorin. Als Halb-Ägypterin, Halb-Irin möchte sie die Geschichten von Frauen erzählen, ganz besonders die von Women of Color, die zu lange ignoriert wurden. Ihre Texte sind in der Huffington Post und theMetro erschienen, und sie hat zwei TEDx Talks gehalten. Auf ihrem Instagram-Kanal begeistert sie ihre Fans, indem spricht ausspricht, was viele Frauen denken, sich aber nicht zu sagen trauen. "All die ungesagten Dinge" ist ihr Romandebüt.