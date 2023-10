Buchautor

Sabine Müller-Mall

Sabine Müller-Mall, geboren 1979 in Karlsruhe, ist Professorin für Rechts- und Verfassungstheorie an der Technischen Universität Dresden. Sie studierte Rechts- und Politikwissenschaften in Freiburg, Aix-en-Provence und Leipzig. 2010 Promotion an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 2014 Ruf an die Philosophische Fakultät der TU Dresden.