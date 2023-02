Buchautor

Ronnie Spector

Ronnie Spector, geboren 1943 in New York, gestorben 2022 in Connecticut, war eine US-amerikanische Sängerin und Frontfrau der Band The Ronettes, die mit Songs wie "Be My Baby" zu Berühmtheit gelangte. Kurz vor ihrem Tod verfasste sie ihre Autobiografie "Be My Baby" gemeinsam mit Vince Waldron.