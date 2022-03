Buchautor

Roger Fritz, geboren 1936 in Mannheim, gestorben 2021 in München, war ein deutscher Schauspieler, Filmemacher und Fotograf. Fritz inszenierte mehrere Filme und Fernsehserien, z. B. Die schöne Marianne mit Hannelore Elsner und Iris Berben. 1971 spielte Roger Fritz die Hauptrolle in der italienischen Fernsehserie Blutige Straße (Nessuno deve sapere) neben Stefania Casini. Mit Rainer Werner Fassbinder arbeitete er an verschiedenen Filmen wie z. B. Berlin Alexanderplatz und Lili Marleen und verfasste ein Buch über Fassbinders letzten Film Querelle.