Buchautor

Roger Daltrey

Roger Daltrey, geboren 1944 in London, gründete 1959 eine Schülerband, aus der "The Who" hervorging. Schon ihre ersten Singles in den früher 1960er Jahren wurden in England Hits; international berühmt wurden "The Who" mit ihrem Song "My Generation", "Tommy", der ersten Rockoper überhaupt und durch ihren Auftritt beim legendären Woodstock-Festival.