Buchautor

Rijula Das

Rijula Das ist Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Bengalischen ins Englische. Aufgewachsen in Westbengalen, promovierte sie 2017 in Creative Writing/Prosaliteratur an der Nanyang University in Singapur. 2019 wurde sie Stipendiatin der Michael King Writers Residency in Auckland. Inzwischen lebt und arbeitet sie in Wellington, Neuseeland. Für ihre Storys erhielt sie einen Dastaan Award. Ihr Romandebüt "Die Frauen von Shonagachi" erhielt den Tata Lit Live First Book Award und wird derzeit fürs Fernsehen adaptiert.