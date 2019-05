Buchautor

Raphael Glucksmann

Raphaël Glucksmann, 1979 als Sohn von André Glucksmann in Paris geboren, ist Essayist und der Regisseur verschiedener Dokumentarfilme, darunter "Orange: A European Revolution" und "Kill them all!" über den Völkermord in Ruanda. Glucksmann lebt und arbeitet in Paris - und kandidiert bei der Europawahl 2019 für die Liste Envie d'Europe écologique et sociale, einem Zusammenschluss linker Parteien und der Parti Socialiste.