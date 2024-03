Buchautor

Rainer Specht

Rainer Specht, geboren 1930 in Olpe, ist ein deutscher Philosoph. Von 1949 bis 1956 studierte er Philosophie, Theologie, romanische Philologie und Pädagogik in Paderborn, München, Salamanca und Münster. Nach der Promotion am 6. Juli 1954 zum Dr. phil. an der Universität München und der Habilitation 1964 in Hamburg lehrte er von 1964 bis 1967 als Privatdozent an der Universität Hamburg. Seit 1967 lehrte er als Professor der Philosophie an der Universität Mannheim.