Buchautor

R. B. Bardi

R. B. Bardi, ein Pseudonym für Rahel Berdach, wurde 1878 in Budapest geboren; Anfang des 20. Jahrhunderts ging sie nach Berlin und emigrierte 1938 nach London; gestorben ist sie 1961 in Zürich: Jüdin, Journalistin, aus einer der großbürgerlichen Familien stammend, wie sie charakteristisch waren für das ungarisch-jüdisch-deutsche Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs.