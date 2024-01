Buchautor

Pingru Rao

Pingru Rao, 1922 in Nanchang geboren, trat 1940 in die Armee ein und wurde an der Militärakademie der Republik China in Chengdu aufgenommen. 1948 heiratete er Mao Meitang und wurde zum Hauptmann ernannt. Von 1958 bis 1979 verbrachte er wegen seiner Rolle in der nationalistischen Armee eine Zeit in einem Umerziehungslager in Anhui. Danach arbeitete er als Redakteur und gab eine medizinische Zeitschrift heraus. Er starb 2020 in Shanghai.