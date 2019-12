Buchautor

Philipp Stadelmaier

Philipp Stadelmaier wurde 1984 in Stuttgart geboren. Er studierte Komparatistik und Romanistik in Frankfurt a.M., zurzeit Promotion in Filmwissenschaften in Frankfurt und Paris über Jean-Luc Godard und Serge Daney. Seit 2012 schreibt er für die Süddeutsche Zeitung, seit 2015 für das Filmbulletin. Seine Essays erschienen u.a. in der deutschen Vogue, auf dem Blog des Merkur und in der Literaturzeitschrift Metamorphosen.2016 erschien im Verbrecher Verlag der Tagebuch-Essay "Die mittleren Regionen. Über Meinung und Terror", geschrieben in Paris nach den Anschlägen vom Januar und November 2015. 2017 entstand mit der grotesken Komödie "Vanishing Points" sein erstes Theaterstück.2018 wurde er für "Die mittleren Regionen" mit dem Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg ausgezeichnet. Stadelmaier lebt in Wien.